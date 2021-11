La plataforma 'No a la variant de Vilafant' ha portat el projecte de millora de la carretera GIP-5129, que uneix els municipis de Vilafant i Borrassà (Alt Empordà), al contenciós administratiu de Girona. Els afectats denuncien que hi ha «greus deficiències» en la tramitació de l'obra, que està duent a terme la Diputació de Girona, ja que es tracta d'una variant «encoberta» i «no d'una millora». «És un greu error que la Diputació promogui una infraestructura que sap que ha tramitat malament, és inacceptable que no escolti els representants electes de Vilafant i és preocupant que tanqui els ulls al canvi climàtic», remarca el portaveu de la plataforma, Jordi Puig.

L'ens va aprovar a mitjans de juny el projecte, valorat en uns 2,8 milions d'euros i que contempla una actuació de poc més d'un quilòmetre i inclou la connexió amb l'N-260 a través d'una rotonda i un pont de 120 metres sobre el riu Manol. Es tracta d'una intervenció llargament reivindicada pels ajuntaments afectats, però que ha aixecat una forma polèmica entre veïns i propietaris, a més de sectors ecologistes. De fet, des de l'aprovació del projecte, els afectats hi han presentat al·legacions que «no han estat estimades», dos recursos de reposició per la «resposta inadequada de l'organisme provincial» i la «indefensió generada» per haver continuat amb els tràmits –entre ells, el de les expropiacions-, tot i no haver respost als recursos. La plataforma, a més, s'ha reunit amb l'Ajuntament de Vilafant i la Diputació per exposar-los «l'error en la tramitació» però que les trobades han estat «improductives» perquè no s'ha arribat a cap entesa.