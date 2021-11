Un enorme esvoranc s'ha obert a la pista forestal del Port de la Selva. Un veí del municipi, Jordi Hernáez, hi ha topat aquest diumenge, quan passava per allà, i n'ha fet fotos. «Ho vaig trobar a uns 700 metres de l'inici de la pista forestal del camí dels Masos, just després del primer trencant que hi ha a la dreta que va també a Taballera i la Costa de l'Oratori. Hi havia dues tanques de la Guàrdia Municipal a terra a causa del vent de tramuntana. La gent hi passava i alguns cotxes es desviaven cap a la dreta abans de les tanques blaves», explica aquest veí, el qual ha fet una publicació a twitter per alertar d'aquesta afectació viària.

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, informa que des del consistori ja han pres mesures de seguretat per evitar qualsevol situació de perill que pugui generar aquest esvoranc: «De moment, el pas està tancat. Això no genera cap problema perquè hi ha un itinerari alternatiu, mentre els nostres tècnics i els del Parc Natural de Cap de Creus hi estan treballant».