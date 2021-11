A principi d’octubre, el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort, va anunciar la intenció del Govern de reconvertir el parc de bombers de la Jonquera en un parc de voluntaris. Aquest fet ha aixecat reaccions contràries per part dels ajuntaments de la zona de l’Albera i les Salines i, també, dels sindicats professionals d’aquest cos.

El nou pla operatiu i de millora de la Regió d’Emergències de Girona, que afecta altres parcs, com els de Calonge i Sant Feliu de Buixalleu, ha aixecat moltes discrepàncies també per les formes com el Departament ho ha comunicat.

Els efectius dels tres parcs hauran de ser reassignats a un nou destí. «Reestructurar la Regió es pot fer de moltes maneres, però no han comptat amb l’opinió dels bombers», criticava recentment el delegat sindical de CCOO Víctor González.

En el cas jonquerenc, les intencions del Govern han revoltat veïns i ajuntaments. Aquest dilluns al vespre, els representants municipals d’Agullana, Capmany, Cantallops, Darnius, la Jonquera, Maçanet i la Vajol van convocar una reunió informativa per a tractar el tema amb els veïns. Tots ells han redactat un manifest conjunt en defensa de la continuïtat del parc de bombers tal com està configurat ara, amb funcionaris. El text buscarà el suport d’entitats, associacions i federacions de comerciants i hostalers de la zona i, un cop presentat davant dels respectius plens municipals, es farà arribar a la Generalitat per aconseguir aturar el canvi.

Els pobles reclamen que es tingui en compte «la importància geoestratègica d’aquest parc en un espai molt vulnerable als incendis forestals, per la proximitat d’un dels punts de transports de mercaderies més important d’Europa i pel túnel internacional de l’AVE», apunta Jordi Picornell, segons tinent d’alcalde de la Jonquera i portaveu dels ajuntaments implicats.

«Per aquí passen deu mil camions cada dia, tenim una superfície comercial de 80.000 metres quadrats i hi ha la línia del tren d’alta velocitat. Necessitem un parc que pugui donar resposta immediata a qualsevol incidència», diu Picornell. «Feia un any i mig que havíem sentit a dir que preparaven canvis i ens ho negaven i ara ho han anunciat amb una reunió d’urgència sense tenir en compte per a res la gent i els ajuntaments del territori», afegeix. «No podem dependre del parc de Figueres, perquè tampoc hi haurà un increment real d’efectius com diuen».