El Consell Regulador de la DO Empordà va celebrar ahir, a l’Auditori dels Caputxins de Figueres, la jornada Tramuntanada, amb l’objectiu de debatre i reflexionar sobre la implantació d’energies renovables a la comarca a causa de la proliferació de projectes de generació eòlica i fotovoltaica a la zona.

Un centenar de persones van participar en la trobada, que va constar de dues taules rodones. A la primera hi van participar representants d’administracions, mentre que a la segona hi van prendre part membres d’organitzacions i associacions que promouen l’ús de les energies renovables i portaveus d’entitats que s’oposen a la instal·lació d’aquestes infraestructures a l’Alt Empordà tal com estan projectades.

La directora general d’Energia, Assumpta Farran, va deixar clar que ara mateix cap dels projectes plantejats a l’Empordà estan aprovats, tot i que també va advertir que la sobirania energètica tindrà un impacte en el territori. «Estem davant d’una transformació radical, hem de passar de la civilització dels combustibles fòssils a la civilització de les energies renovables. És evident que el paisatge de l’Empordà canviarà», va dir Farran, que va recordar que les comarques gironines només produeixen el 2% de l’energia que consumeixen.

En la mateixa línia, els representants de les organitzacions i associacions que promouen l’ús d’energies renovables van recordar que l’Empordà té un recurs com el vent que cal aprofitar per generar energia neta que ajudi a la sobirania i transformació energètica. Unes afirmacions rebatudes pels membres d’entitats ecologistes i ciutadanes, que creuen que els projectes tindran un gran impacte paisatgístic i ecològic.