Borrassà i Avinyonet de Puigventós han rebut la visita d’un grup de lladres d’habitatges aquest cap de setmana. Han entrat a robar en nou cases d’ambdós municipis en un sol dia. La major part dels robatoris s’han produït durant el vespre - nit. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres investiguen aquests assalts en domicilis.

Els assalts van produir-se dissabte passat i es van registrar en set habitatges de Borrassà i en dos de la localitat veïna d’Avinyonet de Puigventós. En aquest municipi van entrar en domicilis a tocar de l’àrea residencial Mas Pau. En tots els casos, els delinqüents van forçar les persianes o portes dels domicilis, segons fonts policials.

Els lladres van emportar-se objectes de valor com joies i també diners. Es dona el cas que algunes de les cases que van assaltar no comptaven amb alarma, fet que segurament va facilitar la feina dels lladres.

Les hores en què van tenir lloc els robatoris rondarien entre les vuit i les dotze de la nit. Els inquilins quan van tornar a casa seva es van trobar que tenien tot regirat i van alertar la policia.

La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres està al capdavant del cas. La policia científica va anar a les cases on es van denunciar els robatoris i va intentar localitzar vestigis i en el cas que sigui possible, empremtes dels delinqüents. D’altra banda, també van requerir imatges de les càmeres de vigilància que hi ha per la zona. De moment, segons els Mossos d’Esquadra no hi ha detinguts per aquesta nit d’assalts en domicilis de l’Alt Empordà.

Es dona el cas que en aquesta àrea de l’Alt Empordà hi ha moltes àrees boscoses i carreteres secundàries, on els lladres podrien ben bé escapolir-se i amagar-se i fins i tot guardar el seu botí i no ser descoberts d’entrada per la policia. La investigació roman oberta.

També en aquesta zona es va produir un altre robatori a domicilis l’1 de novembre. L’objectiu va ser un casa d’una urbanització de Navata. Aquesta àrea residencial és força coneguda a la zona perquè hi ha un camp de golf i no està a massa distància tampoc d’Avinyonet de Puigventós i de Borrassà. Fet pel qual tampoc es descarta que pugui tenir a veure amb els autors dels assalts d’aquest passat dissabte.

Mesures i precaució

Des de l’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es demana a la població a través de xarxes socials que arran dels robatoris als vilatans s’extremin les mesures. També informen de l’increment de controls policials a la zona. Entre les recomanacions que fan als veïns hi ha activar les alarmes quan es marxa de casa, reforçar els tancaments d’alumini i sobretot, que quan es marxi de casa que no es deixin senyals visibles que facin pensar que s’ha marxat fora.