L'Ajuntament de Figueres posarà en marxa una nova línia d'ajuts amb una partida de 244.444 euros que permetran subvencionar fins al 100% la reforma de pisos vells per incorporar-los al parc públic d'habitatge de lloguer. En concret, es donaran ajudes de fins a un màxim de 21.500 euros i, a canvi, els propietaris dels immobles els cediran durant cinc anys per un preu inferior al fixat per l'índex de referència, que a Figueres se situa entre els 450 i els 500 euros depenent de la zona. En el cas que la subvenció sigui per la totalitat de la reforma, els propietaris rebran el 57,50% del preu fixat i després l'Ajuntament els rellogarà a col•lectius amb dificultats d'accés al mercat com ara joves i gent gran.

"Som conscients de les necessitats d'habitatge que hi ha per a joves i gent gran i, més enllà de la via de la compra, necessitem mobilitzar l'habitatge buit que tenim a la ciutat", assegura l'alcaldessa, Agnès Lladó. Durant aquest any, l'Ajuntament ha posat en marxa una línia de subvencions de fins al 70% del cost de la reforma i un màxim de 15.000 euros. "Després de la primera convocatòria, però, hem detectat molts petits propietaris amb dificultats per poder fer la rehabilitació. Propietaris que es volien presentar però que no podien perquè els calia una reforma més gran", explica l'assessor d'Habitatge Francesc Sais.

Per això, han decidit posar en marxa una nova línia de subvencions amb una partida de més de 240.000 euros. Els propietaris que hi optin podran escollir entre dues modalitat: o bé acollir-se a un ajut del 75% del cost amb un màxim de 16.000 euros o bé al 100%, per a un màxim de 21.500. A canvi i en tots dos casos, el propietari haurà de "llogar" el pis o la casa a l'Ajuntament durant un període de cinc anys.

En el primer cas, per un 75% del preu de mercat i, en el segon, pel 57,50% en el cas que la reforma sigui de l'import màxim subvencionable, d'entre 20.000 i 21.500 euros; del 60% , en el cas d'obres per valor d'entre 19.000 i 19.999 euros; del 62,50% per obres d'entre 18.000 i 18.999 euros; del 65% per obres d'entre 17.000 i 17.999 euros; del 67,50% per obres d'entre 16.000 i 16.999 euros i, finalment, del 70% per obres d'entre 15.000 i 15.999 euros.

A més, es podrà demanar una bestreta del 50% de la subvenció concedida. "El propietari sap que rebrà un preu per sota de l'índex en funció de la subvenció que rebi i el que fem és donar-li seguretat perquè hi fem un lloguer directe i després nosaltres el rellogarem a un preu assequible", detalla Sais. Durant la primera convocatòria, s'hi van acollir quatre propietaris, que a hores d'ara encara estan reformant els immobles. Dos al centre històric i dos més al barri del Poble Nou. La intenció és que amb la nova línia d'ajuts siguin molts més els que estiguin interessats a rehabilitar-ne. "Financem fins la 100%, per tant, no hi ha excuses i necessitem aquests habitatges per cobrir necessitats de col·lectius que es troben mancats perquè no hi ha oferta per atendre la demanda", insisteix Lladó.

Uns 500 pisos buits

De fet, la primera radiografia del cens d'habitatges buits ha detectat uns 500 pisos desocupats. L'Ajuntament ha començat a notificar als propietaris que tindran un recàrrec del 50% de l'IBI i molts hi estan presentant al·legacions pel que el consistori suposa que la xifra real serà molt inferior. Sigui com sigui, Lladó defensa la necessitat de crear un parc públic aconseguint que pisos antics –molt nombrós a la ciutat- s'incorpori de nou al mercat de lloguer. "Molts han quedat en desús i necessiten adaptar-se a les noves necessitats per poder-se posar a disposició de la població i aconseguir que el centre històric pugui tornar a tenir vida", remarca l'alcaldessa. A banda d'això, des del consistori continuen adquirint habitatge per al lloguer social i estan treballant en diferents línies per construir-ne de protecció oficial.

"Em donarà tranquil·litat"

Emili Burgaleta és un dels propietaris que es va acollir a la primera convocatòria d'ajuts. En el seu cas, està rehabilitant una casa al carrer Isabel II. Calcula que la reforma li costarà uns 30.000 euros amb l'ajut que serà del 70% de la meitat de l'import (15.000 euros). És la casa on va viure de petit i estava en desús des de finals del 90. L'Emili la feia servir de traster i ara ha decidit tornar-la a posar al mercat. Durant aquest temps ha patit ocupacions i creu que la iniciativa li donarà, d'una banda, "tranquil·litat" i, de l'altra, servirà per ajudar persones que ho necessitin.