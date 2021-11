La Guàrdia Civil va comissar divendres 63,2 kg de marihuana amagada a la càrrega d'un camió, a la Jonquera (Alt Empordà), i va detenir el conductor, un alemany de 45 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar quan els agents van aturar el vehicle amb matrícula alemanya i que circulava en sentit França a l'AP-7. Un cop identificar el conductor, van inspeccionar la càrrega que duia al semiremolc. La policia hi va veure diverses caixes que van aixecar les seves sospites. En una inspecció més minuciosa, van comprovar que contenien bosses envasades al buit amb la droga. Tant la marihuana com l'arrestat s'han posat a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres.