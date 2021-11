El Tribunal Suprem ha anul·lat la condemna d'estafa imposada contra l'exalcalde de Bàscara, Lluís Lloret, mort fa uns mesos, i contra l'Ajuntament perquè conclou que no s'ha pogut acreditar cap delicte.

La sentència anul·la la resolució de l'Audiència de Girona, que el juny de 2019 va condemnar l'exalcalde per delictes d'estafa en concurs amb un delicte de falsedat de certificació pública a 3 anys i 9 mesos de presó i a indemnitzar amb 6,2 milions a l'empresari afectat, un pagament del qual se'n va haver de fer càrrec l'Ajuntament del municipi de forma subsidiària.

L'Alt Tribunal estima d'aquesta manera el recurs que va presentar l'exalcalde (mantingut per la seva dona després de la seva mort aquest abril) i l'absol perquè considera que cap dels delictes que se li imputaven s'ha pogut demostrar. Això suposa de facto que l'Ajuntament quedi absolt d'indemnitzar l'empresari.

La resolució del Suprem, que és ferma, conclou que la compra d'uns terrenys al polígon industrial de Bàscara per part de l'empresari el 2004 no s'enquadren en cap delicte d'estafa. L'Audiència el va condemnar perquè considerava que li havia fet creure que podria edificar als terrenys adquirits quan no era possible.

Pas per l'alcaldia polèmic

Lloret va ser alcalde del municipi des del 1983 fins al 2015. El seu pas per l'alcaldia va estar farcit de polèmiques, i va deixar l'Ajuntament amb grans deutes. Segons uns informes que van fer-se públics després del seu mandat, es va constatar que mentre era alcalde va arribar a gastar durant quatre anys un 60% per sobre del pressupost de l'Ajuntament. El mateix informe va deixar a la llum les despeses desorbitades que van deixar el pressupost del poble en números vermells. En aquest s'informava que del 2005 al 2014 Bàscara es va gastar 4,6 milions per al pavelló amb piscina pendent d'acabar i del qual només funciona una part. Un pressupost que segons va declarar Saurina va costar «quatre vegades més que el pressupost anual de Bàscara» i va portar el poble a tenir un endeutament de fins al 325%.

Un altre de les polèmiques que va tenir va ser el projecte de la Ciutat del Cavall a Bàscara, que havia d'incloure un hipòdrom i tenia l'objectiu de convertir la població en "referent" del món hípic. L'exalcalde hi volia invertir 2,7 milions.