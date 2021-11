El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar per unanimitat en el darrer pleuna moció de suport al dret a morir dignament. Aquesta moció vol reafirmar la posició de l’ens tot afirmant que «la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment de la vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort», alhora que pren el compromís de donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides al final de la vida. El text aprovat també és una declaració a favor de desplegar amb rapidesa els mecanismes per fer possible l’eutanàsia en aquells casos que ho requereixin i que es promocioni el Document de Voluntats Anticipades.