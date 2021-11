Agents dels Mossos d’Esquadra de la Jonquera van arrestar dimecres un home de 39 anys, de nacionalitat anglesa i amb domicili a Warwick (Regne Unit), com a presumpte autor d’un robatori amb força. El van identificar per ser el presumpte autor d’un assalt que va passar la nit del 16 al 17 de novembre a la Jonquera. El lladre va entrar al magatzem exterior i sense sostre d’un supermercat, situat a l’avinguda 6 d’Octubre, i va sostreure 50 palets de fusta. Per fer-ho, va haver de trencar el cadenat de la porta d’accés al recinte i els va carregar en una furgoneta per transportar-los. Fruit de la investigació, agents de la comissaria de la Jonquera van determinar l’autoria del robatori i van detenir el presumpte autor la mateixa tarda del 17 de novembre. El van localitzar mentre conduïa una furgoneta, en la que havia traslladat els palets, just al carrer Bosch de la Trinxeria.