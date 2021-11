ERC vol aconseguir el «compromís» de l’Estat per treballar conjuntament amb l’Ajuntament de l’Escala per dotar d’usos públics l’antiga piscina de l’hotel Voramar, situada al passeig marítim. Per això, el senador Jordi Martí ha presentat al Senat diverses preguntes, amb l’objectiu que aquest espai pugui retornar al consistori en forma de renaturalització parcial.

«Hem plantejat qüestions per saber si s’ha estudiat, per exemple, com aquest espai fa de contrafort al passeig marítim per evitar que les onades hi impactin directament, o sobre la possibilitat de renaturalitzar parcialment la zona i utilitzar-la, d’acord amb l’Ajuntament, a l’espai que es gestiona a través del pla d’usos», va indicar Martí. Els republicans no són partidaris de renaturalitzar del tot la zona, perquè adverteixen que el tipus de construcció utilitzada en aquest cas (materials humits que s’incrustren a la roca) erosionarien la roca en cas de voler retirar-los. Per tant, consideren que el paisatge original «és irrecuperable».

De la seva banda, la portaveu d’ERC a l’Escala, Etna Estems, va manifestar que l’objectiu del grup municipal és «aportar llum» a aquesta qüestió, ja que «fins al moment només sabem que hi ha un requeriment a la propietat, però no s’han explorat altres oportunitats».

Per als republicans, es tracta d’un espai emblemàtic per a molts escalencs i se li atribueix cert patrimoni de memòria local. «Creiem que seria una molt bona opció poder recuperar aquest espai per a totes i totes, tornar-lo al poble», va indicar Estems. En aquest sentit, es va mostrar partidària de «renaturalitzar-lo parcialment, amb materials de construcció tous, i convertir-lo en un espai per gaudir-lo de nou i que sigui respectuós amb el paisatge i la natura».