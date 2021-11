El Tribunal Suprem anul·la la sentència de l’Audiència de Girona contra l’exalcalde de Bàscara (Alt Empordà), Lluís Lloret, mor el mes d’abril passat, per un delicte d’estafa a un empresari en la compra d’uns terrenys perquè no veu acreditat cap delicte. En concret, a Lloret se’l va condemnar 3 anys i 9 mesos de presó per l’estafa, una multa de 2.484 euros i l’obligava a indemnitzar l’empresari amb més de 6,2 milions d’euros. La sentència establia, a més, que si Lloret no podia pagar, l’Ajuntament de Bàscara n’era el responsable civil subsidiari. L’alt tribunal ha estimat el recurs de cassació presentat per l’exalcalde i mantingut per la seva vídua i hereva i l’absol. Mentrestant, Pere Costa, l’empresari que va portar Lloret a la justícia, estudia la presentació d’un recurs al Tribunal Constitucional.

El cas es remunta a l’any 2004 quan, segons la sentència de l’Audiència, l’exalcalde hauria enganyat un promotor fent-li creure que podria edificar en uns terrenys coneguts com el polígon industrial d’Orriols quan, en realitat, era impossible perquè la tramitació de les diferents parcel·les estava paralitzada.

Tot plegat, girava entorn d’un certificat urbanístic. Un document que recollia que el futur polígon ja tenia el pla parcial aprovat, però que com que s’estava redactant el nou Pla General de Bàscara, havia de passar un any abans l’Ajuntament no pogués atorgar les llicències per urbanitzar les diferents parcel·les.

La sentència de l’Audiència, però, recollia que a l’hora d’emetre aquest certificat Lloret va amagar aspectes «essencials» perquè era conscient que hi havia altres impediments que no permetien tirar endavant la construcció del polígon però, en canvi, no els va fer constar enlloc.

L’empresari, un cop va rebre el certificat, i confiant que al cap d’un any podria tirar endavant l’operació, va començar a comprar parcel·les. D’entrada, va pagar més de 2,2 milions. Però des d’aleshores i fins al 2012, aquesta quantitat va incrementar-se fins arribar a ser de gairebé 6 milions. I tot plegat, sense que el polígon arribés a desenvolupar-se.

Segons la sentència, Lluís Lloret va fer servir tots aquests diners per «lucrar indegudament l’Ajuntament» i intentar tirar endavant un projecte que «l’obsessionava»: convertir Bàscara en l’epicentre de l’hípica.

Per tot plegat, va condemnar Lloret pels delictes d’estafa en concurs amb falsedat en certificació a 3 anys i 9 mesos de presó, a un multa de 2.484 euros i a indemnitzar amb 6,2 milions l’empresari. La sentència establia, a més, que si ell no podia assumir-ho, l’Ajuntament en seria el responsable civil subsidiari.

Lloret, que va morir l’abril passat als 70 anys, va presenta un recurs de cassació contra la sentència al Suprem. Un recurs que posteriorment ha mantingut la seva vídua i hereva. L’alt tribunal l’ha estimat i ha anul·lat la sentència de l’Audiència de Girona.

El Suprem considera que no ha quedat acreditada l’existència d’un engany que «possibiliti la qualificació d’estafa». «Però tampoc els fets que es van considerar provats, integren el delicte d’estada, perquè no concorren elements típics del delicte genèric d’estafa: engany, error o un acte de disposició que comportés un desplaçament patrimonial típic», remarca la sentència.

«És a dir, un empobriment de la víctima i el correlatiu enriquiment de l’autor perquè en la compra de les parcel·les, no hi ha falta de contraprestació i en les entregues directes de diners i al pagaré a l’Ajuntament no es descriu cap engany, sinó «pressió» i voluntat de salvaguardar la inversió de la compra de les parcel·les», afegeix.

El tribunal tampoc veu provada la falsedat del controvertit certificat perquè no hi ha «mutació de la veritat». «De cap manera és d’exigència pròpia d’un certificat d’aquesta naturalesa fer pronòstics, per alta (o baixa) que fos la probabilitat, sobre el futur d’un expedient administratiu», remarca la sentència. I encara menys quan «es condicionava en tot cas al resultat de l’expedient de tramitació del nou Pla General d’Ordenació Urbana que comportava la suspensió del Pla Parcial Industrial d’Orriols, que expressament indicava el certificat».

L’Ajuntament ho celebra a mitges

La sentència del Suprem tanca un llarg periple i ara l’Ajuntament respira, en part, alleugerit. L’actual alcalde, Narcís Saurina, assegura que si s’hagués mantingut la condemna l’Ajuntament hauria hagut de tancar perquè no podria assumir el deute però recorda que les finances municipals estan en una situació molt complicada.

Saurina recorda que tenen un deute d’1,9 milons que pagaran fins al 2043 i que, a tot això, cal sumar-hi el mal estat que tenen molts dels equipaments municipals. L’alcalde recorda que tot plegat és herència de l’anterior govern de Lloret i afirma que en quatre anys es va gastar més d’11 milions d’euros en «somnis d’una nit d’estiu».

Mentrestant, Pere Costa, l’empresari que va portar Lloret a la justícia, estudia amb els seus advocats si ha una via per portar el cas al Tribunal Constitucional. Ahir, assegurava a Diari de Girona, que la sentència es basa en afirmacions i documentació falsa.