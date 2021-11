Figueres recuperarà aquest Nadal les activitats que es van haver de suspendre o limitar per la pandèmia i n'hi sumarà de noves. Entre d'altres, es muntaran atraccions al recinte firal i hi haurà un campament reial a la ciutat els dies 3 i 4 de gener, on la mainada podrà deixar la carta als patges de Ses Majestats. La ciutat tindrà projeccions amb motius nadalencs a diversos edificis, es recuperen activitats com el Tió i s'eliminen les restriccions d'altres (com el mercat de Nadal a la Rambla). L'alcaldessa, Agnès Lladó, destaca que l'objectiu és que la ciutat visqui les festes "amb tota la seva intensitat". "Hem fet un esforç perquè tothom, però especialment els nens i nenes, gaudeixin d'aquestes dates tan esperades", ha subratllat.

L'Ajuntament de Figueres vol fer que aquest Nadal, tot i les limitacions que encara imposi la covid-19, s'assembli el màxim possible al del 2019 (quan encara no hi havia pandèmia). Per això, es recuperen activitats que s'havien hagut de suspendre, com el Tió i la Cavalcada de Reis, i s'eliminaran les restriccions d'aforament a les que sí van poder-se tirar endavant (com el mercat de Nadal i el mapping).

El tret de sortida de la programació nadalenca el donarà l’encesa de llums de Nadal, que es farà aquest divendres coincidint amb el Black Friday. Aquest any, l'enllumenat s'ha ampliat a més barris de la ciutat i, a més, hi haurà projeccions nadalenques a diversos punts de Figueres (com ara la façana de l'Ajuntament).

Es torna a fer la Factoria Lúdica i de l’Enginy en format presencial però amb novetats: descentralitzada pels barris i, tot i que gratuïta, amb inscripció prèvia obligatòria. El tradicional concurs de fanalets del dia 5, documentat per primer cop fa més de cent anys, es tornarà a fer presencial, al Teatre Municipal el Jardí.

Atraccions al Firal

L’oferta d’activitats es completa amb tot el ventall de propostes que porten a terme entitats de la ciutat, com La Cate, l’Associació Pastorets, el Casino Menestral o Comerç Figueres, entre d’altres. A més, entre el 18 de desembre i el 9 de gener hi haurà atraccions al recinte Firal. Ho han proposat els firaires de les comarques gironines, després que la pandèmia no hagi permès muntar-les per les Fires de la Santa Creu ni aquest any ni el passat.

Campament reial

De totes les activitats, però, la més multitudinària i que planteja més reptes organitzatius és la Cavalcada de Reis. Arran de l'èxit que va tenir l'any passat la Gran Parada Reial al passeig Nou, que va substituir la desfilada de carrosses, l'Ajuntament de Figueres ha decidit que Ses Majestats tindran campament reial a la ciutat. Serà els dies 3 i 4 de gener.

El dia 5, i seguint el recorregut habitual, la Cavalcada sortirà del carrer Borrassà i farà camí fins a la Rambla, passant per la zona de baixa intensitat sensorial ubicada a la plaça del Gra. Un gran escenari a la part alta de la Rambla donarà la benvinguda als Reis, des d’on faran els parlaments.

La regidora de Festes, Ester Marcos, ha explicat que la programació d'aquest Nadal suposarà "esforç i molta coordinació entre totes les entitats i empreses que hi col·laboren". "No serà gens fàcil, però ens mereixem un Nadal normal i farem que sigui memorable", ha conclòs.