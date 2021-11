«Figueres bullirà d’activitats, de vida i de llum, que és el que ens fa sentir més acompanyats. Passaran coses a Figueres, volem crear expectatives». Així de definitòria ha estat l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, a l’hora de presentar, el programa de Nadal de la ciutat en el qual es recuperen quasi totes les propostes habituals -des del Mercat de Nadal, la cagada del tió popular, fins a la Factoria Lúdica o la cavalcada de Reis- i s’incorporen noves propostes com una oferta d’una vintena d’atraccions al Recinte Firal, entre el 18 de desembre i 9 de gener.

L’encesa de llums, que es fa aquest divendres a les 6 de la tarda, destaca sobretot per l’ampliació que s’ha fet de l’enllumenat, tant recuperar llums dalinianes que han passat de 97 a 127 figures, com als barris on es passa a tenir 497 figures, 127 més que l’any passat ocupant 2.600 m2 de superfície.

Els barris que afecta són el Parc Sol, Vivendes del Parc, Marca de l’Ham, Poble Nou i l’Eixample, entre altres. També se sumen setze espais públics il·luminats i no faltarà la proposta de mapping que torna a la plaça de l’Escorxador i de la que ja es va poder gaudir l’any passat.

Agnès Lladó ha recordat que l’increment de llums no suposa un gran cost addicional dins la factura de llum, ja que es tracta de llums leds.

L’alcaldessa de Figueres ha advertit, però, que caldrà estar atents a l’evolució de la pandèmia i que l’Ajuntament «ja ha demostrat que és capaç d’adaptar-se a les diferents circumstàncies». Tot i així, tant ella com la regidora de Festes, Ester Marcos, han animat als figuerencs a gaudir d’un Nadal «normal». Per fer-ho possible, l’Ajuntament ha previst una oferta molt variada.

El Mercat de Nadal, ubicat a la Rambla, obrirà portes just aquest divendres, el mateix dia que s’encenen els llums de Nadal. Hi haurà entre vint i trenta casetes que ofertaran els seus productes típics d’aquestes diades fins al dia 24 de desembre al migdia. Respecte els tallers de la Factoria Lúdica novament seran descentralitzats als diferents barris i caldrà inscripció prèvia per participar.

Cagar el tió

Entre les activitats no faltarà la cagada del tió on participaran els personatges dels Pastorets, també hi haurà Dona dels Nassos i es mantindrà el concurs de fanalets. Per la cavalcada, que es clourà a la Rambla, es recuperen els voluntaris. Ester Marcos ha comentat que qui hi estigui interessat ja es pot inscriure.