Els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha demanat al departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat que aturi la reintroducció del voltor negre a l’Empordà pels perills que comporta per a la ramaderia extensiva.

Des de la JARC posen de manifest que "cada vegada és més habitual observar el voltor comú (Gyps Fulvus) a les teulades de les granges empaitant als animals, causant-los estrès, que pot derivar en avortaments, amuntegaments o caigudes per barrancs".

El cap de la sectorial de Fauna Salvatge de JARC, apunta que abans d'emprendre aquest tipus d'iniciatives caldria consultar el territori perquè "no ens poden deixar al marge d'iniciatives que causen danys en les nostres explotacions".

A banda de l'estrès, apunten que a vegades ataquen bestiar viu que pastura, "com cries acabades de néixer i, inclús en algunes ocasions de les mateixes mares".

Per aquest motiu, la presentació per part de la comunitat Pioneers of our Time d’un projecte de reintroducció del voltor negre a l’Alt Empordà, a la finca a Les Vinyes (Cabanelles-Albanyà), ha provocat protestes dels ramaders i ramaderes d’extensiu de la zona, que veuen perillar el seu bestiar.

Una au amb una gran fortalesa

El voltor negre és l’espècie d’au rapaç de més envergadura d’Europa, i amb una gran fortalesa que, davant la falta d’alimentació al medi, podria buscar en el ramat el seu manteniment, tal com succeeix en altres territoris, destaquen des de la JARC.

És per aquest motiu que la reintroducció d’aquesta espècie a l’Alt Empordà pot comportar, adverteix Quim Suñer, president de JARC Girona, una gran afectació per les explotacions ramaderes, especialment en el radi comprès entre els termes municipals d’Albanyà, Cabanelles, Navata, Sant Llorenç de la Muga i Terrades, on actualment s’ubiquen 86 granges, la gran majoria en sistemes extensius o semiintensius, on els animals pasturen tot o gran part del dia a l’aire lliure.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha demanat, a través d’un escrit a la Generalitat i als ajuntaments de cinc municipis confrontants, que es paralitzi aquesta iniciativa, que s’ha engegat d’esquena al sector, i ha alertat que en altres territoris com el Pallars Jussà i l’Alt Urgell, la població de voltor comú s’ha doblat en els últims deu anys, i és motiu de multitud de reclamacions. En concret a la comarca de Girona ha experimentat un creixement del 700%.

Durant els últims anys, les poblacions de fauna salvatge, tant cinegètica com protegida, han experimentat un augment de densitats desmesurat per mancances en la seva gestió, provocant grans afectacions, especialment, en l’activitat agrària. JARC adverteix que haurien de tenir en compte el potencial de creixement de l’espècie comuna i, la seva compatibilitat amb el del voltor negre, que ofereix valors alts de reproducció a altres zones de l’Estat Espanyol, com als Parcs nacionals de Los Cabañeros o Monfragüe.