El mercat de Roses ha fet un pas més cap a la digitalització i s'ha sumat a la venda online amb una plataforma que permetrà comprar-hi productes des de qualsevol punt de l'Alt Empordà i rebre'ls en menys de 24 hores. La plataforma mercatderoses.online es posarà en marxa el 10 de desembre i compta amb el suport de bona part dels paradistes, que hi ofereixen productes frescos. El sistema, a més, permet comprar tots els productes al mateix comerç o a diversos i personalitzar la compra indicant com es vol rebre el producte -per exemple, tallat o envasat d'una determinada manera-.

"Estem molt il·lusionats de fer aquest salt que creiem que serà molt positiu per obrir encara més les portes del Mercat de Roses i donar a conèixer els productes i el potencial de les empreses que el componen”, destaca el president de l'Associació Mercaroses, Santi Buscató.

Els mateixos paradistes són els que s'ocuparan de preparar les comandes cada dia, que caldrà demanar com a mínim un dia abans i que hauran d’arribar, com a mínim, a un import de 25 euros. Pel que fa a les tarifes i horaris d’entrega, s'han establert quatre zones ben diferenciades.

A Roses es podran rebre les comandes dimarts, dijous i dissabte amb un cost d'enviament de 2,99 euros (enviaments gratuïts en compres de més de 99 euros). Les entregues a pobles del voltant de Roses també es faran els dimarts, dijous i dissabte i tindran un cost de 3,99 euros.

La nova plataforma de venda online i transport a domicili del Mercat de Roses, desenvolupada per Aprop online, està especialitzada en el comerç de proximitat i mercats municipals i ja ha permès digitalitzar més de 1.200 comerços en els 22 municipis on hi són presents, i ha aconseguit arribar a un total d’un milió i mig de persones.