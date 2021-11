El regidor de Transparència, Retiment de comptes, Cooperació i agermanaments, Habitatge i Joventut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, Jaume Planella (CUP), deixarà l’acta de regidor en el ple d’aquest dijous per motius de compaginació de la seva vida personal amb la feina política. «Arriben uns moments a la vida en què no tot és compatible amb tot i la meva disponibilitat com a regidor era mínima. Quan no hi pots ser, has de fer un pas al costat i donar pas a un relleu», manifesta Planella. Al seu lloc, al ple del desembre, hi entrarà Jaume Mach, nascut a la Jonquera, però resident a Castelló des del 2003.

«L’assemblea castellonina de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va fer una valoració de tots els candidats possibles i van posar a sobre de la taula tots els actius i valors i l’assemblea va decidir que una de les persones de la llista que podia ocupar el lloc de Planella era jo», afirma Mach, segons el qual aquest «és un repte majúscul, no només per la feina que ha fet en Jaume, sinó que, a més a més, pel tarannà personal i humà». Mach assegura que prendrà aquest càrrec de regidor «amb totes les ganes i amb tota l’alegria possible» i afegeix que «la continuïtat serà absoluta, tant amb les atribucions, amb les regidories i amb els òrgans municipals que hi hagi».

Jonquerenc de naixement, Mach és la segona generació familiar que ocuparà un lloc de regidor, ja que el seu oncle, Jaume Mach, mort fa poc més d’un mes, va ser regidor de l’Ajuntament de la Jonquera.

Per la seva banda, Planella destaca, de la seva feina desenvolupada en aquests gairebé dos anys i mig, el portal de Govern Obert, el retiment de comptes i la potenciació de la transparència al consistori. «En Habitatge, surten coses molt interessants del tinter, com els ajuts per a la rehabilitació i, ben aviat, tindrem activa la borsa de lloguer assequible, mentre estem treballant molt per aconseguir habitatge social al municipi coordinadament amb la Generalitat i la Diputació», afirma Planella, afirmant que la CUP ha portat a Castelló el programa Okup’Alt del Consell Comarcal.