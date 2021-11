L'equip de govern de Figueres han presentat un pressupost de 65 milions d'euros per al 2022. Una xifra que suposa un 2,29% més que aquest 2021 i que preveu destinar 6,8 milions d'euros a inversions, una dada inferior a la d'aquest exercici (un 13,95% menys). Entre les principals actuacions, els comptes per a l'any que ve preveuen destinar 1,2 milions d'euros en millores a l'espai públic; 1,4 milions d'euros en la millora de serveis públics; 987.026 euros en equipaments culturals; 773.000 en l'adequació dels terrenys de la futura escola Carme Guasch i 310.700 en el pla de xoc d'equipaments esportius. També contemplen 200.000 euros per adequar l'edifici de l'antiga presó.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, assegura que es tracta d'un pressupost «expansiu» que posa les persones «al centre». Els tres regidors no adscrits ja han avançat que hi donaran suport després de tancar un acord amb el govern municipal. «Hem fet un pressupost pensat per les necessitats que tenen els figuerencs i figuerenques, pensat per una ciutat per a tots», ha assegurat Lladó durant la presentació dels comptes per a l'any vinent. A grans trets, el pressupost suma 65 milions d'euros, un 2,29% més que aquest 2021. Els comptes per al 2022 preveuen destinar 6,8 milions d'euros a inversions, una xifra inferior 8,4 pressupostats per aquest exercici. L'equip de govern, a més, preveu concertar una operació de préstec de 5,1 milions d'euros per finançar-ne una part. Entre les principals actuacions previstes, hi ha una aposta «clara» per a la millora de l'espai públic, els equipaments culturals, la seguretat i alguns projectes pendents com la millora d'equipaments esportius o la nova escola Carme Guasch.

Els comptes preveuen 1,2 milions d'euros d'inversió en l'espai públic. En concret, 900.000 euros per a un «ambiciós» pla d'asfaltatge, 150.000 en voreres i 150.000 més en espais de jocs infantils. Per al pla de xoc en equipaments esportius, que preveu una inversió de 3,5 milions d'euros fins al 2023, s'hi destinaran 310.700 euros i es farà una aposta per la transició energètica amb 538.800 euros. D'aquests, 338.800 es destinaran a la instal·lació de plaques solars. Pel que fa als equipaments culturals, preveuen una inversió de gairebé un milió d'euros: 792.148,76 per al projecte museogràfic de la casa Natal de Dalí i 134.877 per a les obres del Museu del Joguet. D'altra banda, els comptes per a l'any que ve preveuen una inversió d'1,4 milions d'euros en la millora de serveis públics. Entre ells, l'enllumenat (450.000 euros), l'abastament d'aigua (250.000) i el clavegueram (716.600). El pressupost contempla una partida de 773.000 euros per a l'adequació dels terrenys de la futura escola Carme Guasch i 200.000 per adequar l'edifici de l'antiga presó, ara en desús. També es preveuen 100.000 euros per a instal·lar càmeres de videovigilància i lectors de matrícules.

Acord amb els tres regidors no adscrits

De fet, aquest és un dels acords als quals ha arribat l'equip de govern (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) amb els tres regidors no adscrits. Els edils donaran suport als comptes arran d'un acord que preveu aquestes accions en matèria de seguretat, a banda d'engegar la formació per a l'ús de drons de vigilància i control, l'augment progressiu de la plantilla de la Guàrdia Urbana fins als 85 agents en dos anys i l'adquisició d'un vehicle per a una futura unitat d'ordre públic. També estableix que s'estudiarà l'adequació d'una part de l'aparcament de l'antic camp de futbol del Far per a autocaravanes; la implantació de sistemes de control del trànsit a les escoles; un estudi per «ordenar i/o delimitar» el nombre de vehicles de repartiment o l'impuls d'un projecte per «promoure l'orgull figuerenc entre els joves dels instituts de la ciutat». «Volem sumar amb tots els grups que vulguin que la ciutat avanci i es transformi», ha assegurat Lladó, que també ha avançat que tenen avançades les negociacions amb un altre grup municipal.