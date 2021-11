El centre educatiu Escolàpies de Figueres té 213 persones confinades entre alumnes i professors després de diversos positius detectats, segons informa el portal de dades d’Educació. En els últims deu dies i després de les proves que s’estan fent als alumnes i docents, 28 persones han donat positiu per la covid-19, 22 dels quals alumnes i 6 docents. D’aquesta manera, es tracta de l’escola amb més confinats de tota la província de Girona, amb 207 alumnes i 6 professionals en total.

L’escola Escolàpies ofereix tots els cursos des d’Educació Infantil fins a Educació Secundària Obligatòria. La directora del centre, Roser Salip, ha explicat a Diari de Girona que el primer cas es va originar a un grup de P3, quan un dels alumnes va donar positiu i on el contagi s’estén més fàcilment. «Tal com estableix el protocol es va fer un cribratge a la resta d’alumnes de la classe i van sortir molts positius, a més de la mestra i altres docents que treballen amb aquest grup», detalla. A més, cal tenir present, que «molts d’aquests alumnes tenen germans més grans que també estudien a l’escola i han donat positiu. És per això que en total tenim vuit grups confinats». De moment, doncs, el nombre de positius ja s’enfila fins a 28.

Segons fonts de Salut, ahir es van cribrar els contactes estrets de dos grups on s’havia detectat algun positiu. És per això que, en els propers dies, encara se’n podrien diagnosticar alguns més.

«Aquesta situació és un reflex de l’augment de casos generalitzat que hi ha a la població», ha explicat Salip, qui ha afegit que «des del primer dia complim estrictament les mesures establertes des d’Educació i Salut».

Augmenta la pressió als CAPs

D’altra banda, els indicadors de contagi i la pressió assistencial, tant als centres d’atenció primària com als hospitals, segueixen a l’alça. Dilluns, per exemple, els CAPs gironins van registrar el nombre de visites per coronavirus més alt des de mitjans d’agost, quan encara hi havia la cinquena onada.

De fet, ahir la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va mostrar preocupació perquè el creixement de positius actual és semblant al de l’inici de la cinquena onada. Per tot això, va demanar limitar les interaccions socials i extremar les precaucions per frenar els contagis de la covid-19 davant la proximitat del Pont, els sopars d’empresa i les festes de Nadal. A més, va fer una crida a vacunar-se a les persones que encara no ho han fet: «no estar vacunat multiplica per 2,3 la possibilitat d’acabar a l’hospital i per 4,2 el risc d’ingressar a l’UCI; vacunar-se protegeix moltíssim».

També va destacar que entre les noves accions de vacunació, «tenim les dosis de record per a persones de 60 a 69 anys, per al personal sanitari i sociosanitari, així com també per a les persones residents a centres sanitaris i sociosanitaris diferents».