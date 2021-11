El mercat de Roses ha fet un pas més cap a la digitalització i s’ha sumat a la venda online amb una plataforma que permetrà comprar-hi productes des de qualsevol punt de l’Alt Empordà i rebre’ls en menys de 24 hores. La plataforma mercatderoses.online es posarà en marxa el 10 de desembre i compta amb el suport de bona part dels paradistes, que hi ofereixen productes frescos. El sistema, a més, permet comprar tots els productes al mateix comerç o a diversos i personalitzar la compra indicant com es vol rebre el producte -per exemple, tallat o envasat d’una determinada manera-.

«Estem molt il·lusionats de fer aquest salt que creiem que serà molt positiu per obrir encara més les portes del Mercat de Roses i donar a conèixer els productes i el potencial de les empreses que el componen”, destaca el president de l’Associació Mercaroses, Santi Buscató.