L’Hospital de Figueres ha començat les obres per substituir l’actual TAC per un altre aparell d’última generació amb més prestacions i que irradia menys al pacient. Es tracta d’una màquina més moderna, amb millor qualitat d’imatge i que, a més, permetrà dur a terme exploracions més complexes. Les tasques van començar dimarts passat i està previst que el nou aparell entri en funcionament a mitjans del mes de gener del 2022. El cost total de substituir l’antic TAC per el nou és de 721.000 euros, el 70% dels quals els posarà el Servei Català de la Salut, a través d’una subvenció del Programa Específic de Renovació Tecnològica PERT). El 30% restant anirà a càrrec del a Fundació Salut Empordà (FSE) que gestiona l’hospital.

Mentre durin les obres, s’instal·larà un TAC mòbil en un mòdul ubicat a l’aparcament de motos del costat del servei de Radiologia, de manera que els pacients podran accedir-hi directament sense haver de sortir a fora. el centre espera que aquest 2021 s’acabi amb 8.900 TACs d’aquest tipus.