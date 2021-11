El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va visitar l’escola taller de la Fundació dels Oficis de Figueres juntament amb el diputat Jordi Masquef. En la trobada va ser rebut pel president de la fundació, August Conesa, i es va reunrt amb els membres del patronat de la Fundació i representants d’empreses que hi col·laboren. En la visita a l’escola taller també es va reunir amb Albert Masoliver, director de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres. A l’escola taller de la Fundació dels Oficis hi fan formació alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic.

Conesa, va destacar que la fundació vol «potenciar la formació professional. Com a comarca tenim molt de camí per recórrer i ho volem fer de costat amb el teixit empresarial de la comarca i amb les institucions». I va afegitr «Entenem que és primordial que les empreses del territori impulsin la formació professional i que els joves de la comarca la vegin com una opció de futur».