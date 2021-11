La comunitat Escola Amistat de Figueres va portar a terme una concentració per a reclamar ser escola-institut al departament d'Educació de la Generalitat per ajudar a millorar l'educació a Figueres on els centres estan saturats. Des de fa 5 anys intenten allargar l'escoralització fins a 4rt d'ESO.

Consideren que contribuïria a millorar la situació social i educativa de la seva ciutat. Figueres no disposa de cap oferta formativa pública que vagi des d’infantil a secundària en un mateix centre.

Mestres, famílies i alumnes sota la pancarta “L’Amistat vol futur, vol Escola - institut” van concentrar-se ahir a la tarda.

Tots i totes sabem que si els indicadors educatius d’una ciutat milloren, això implica una millora de la situació social a la ciutat», ha destacat la comunitat educativa de l’Amistat en el seu manifest.

La comissió mixta, formada per mestres, famílies i alumnes treballa des de fa més de 5 anys per aconseguir que el projecte educatiu de comunitat d’aprenentatge s’allargui de P3 fins a 4t d’ESO.

Figueres compte amb instituts de grans dimensions o sobresaturats d’alumnes i cap que tingui escola i institut. « Per això pensem que si l’Amistat es converteix en Escola-Institut, es podran oferir dues línies més de secundària a la ciutat, contribuint a descongestionar els centres ja existents», ha explicat Elvira Bonmatí una de les membres de la comissió escola-Institut de l’Amistat.

Des de l’Amistat consideren que amb centres més petits es pot oferir una millor atenció educativa, tal com també assegurava, fa unes setmanes el conseller d’educació Josep González-Cambray.

La comunitat educativa de l’Amistat demana el compromís del departament d’Educació que està preparada per ser el 98è centre educatiu Escola- Institut de Catalunya.

També li demana a l’Ajuntament de Figueres, que davant la situació de la ciutat impulsi i defensi el seu compromís amb actuacions de futur per la ciutat i els seus habitants com l’Escola-Institut a l’Amistat.

Per tot això, l’Amistat es continuarà mobilitzant fins a aconseguir ser part de la solució educativa de Figueres, convertint-se en Escola-Institut.