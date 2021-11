El Mercat Municipal de Roses està situat en un emplaçament cèntric i estratègic. Ara l’Ajuntament traurà a concurs públic el projecte per enderrocar l’actual edifici per construir-ne un de nou després que s’hagi acabat la concessió. El futur equipament es preveu que tingui un pàrquing subterrani, un supermercat d’uns 2.000 metres quadrats, que és el que fa ara l’actual mercat, mantindrà les parades i inclouria un possible espai de restauració. A més, s’ha creat una plataforma de venda en línia que permet comprar online.

«S’acaba la concessió del mercat i l’Ajuntament s’ha decidit per un model que serveixi per dinamitzar aquest espai» ha explicat el regidor de Promoció Econòmica de Roses Fèlix Llorens.

«Som conscients que per poder tornar a licitar el mercat s’han de fer obres profundes que impliquen fer aquest pàrquing soterrani i incorporar un agent extern com a pol d’atracció, un model que permeti rendibilitzar l’equipament i fer que funcioni tal com s’estan fent amb altres mercats moderns, a Catalunya o a Espanya». La inversió necessària és molt alta i l’ajuntament ha optat perquè sigui un promotor privat el que es faci càrrec de les obres de construcció i de la gestió del mercat: «Tot i que continuarà tenint una normativa municipal de funcionament, d’aquesta manera l’ajuntament s’estalvia el finançament».

La construcció del pàrquing subterrani pot ser important, no només per al mercat sinó també per a tot el poble, perquè la seva ubicació és molt cèntrica i des de l’Ajuntament són conscients de la importància de generar espai per donar cabuda als milers de cotxes que concentra el poble, sobretot, els mesos d’estiu. El futur equipament és previst que també disposi de més metres quadrats, el que permetrà encabir una gran àrea comercial. El nou mercat tindria una superfície de fins a 3.500 metres quadrats. En aquest sentit l’ajuntament va fer anys enrere una petició a la Generalitat per poder incorporar una petita modificació en la Llei de comerç, aprovada el 2016, perquè li permetés, a un municipi com Roses, que no arriba als 20.000 habitants, disposar d’una extensió de mercat una mica més gran que el que tenien.

Des de Promoció Econòmica es mantenen converses amb els paradistes que ja fa temps que coneixen la situació del mercat: «Cal renovar la pròrroga que tenen perquè puguin desenvolupar la seva activitat fins que surti a concurs i hi hagi un promotor que comenci les obres». Ara hi ha dinou parades i cal veure si la majoria estan interessades a continuar o si hi ha nous paradistes que vulguin entrar a muntar-hi negoci. Un cop comenci la construcció del nou mercat, l’ajuntament reubicarà de forma provisional les parades en un lloc encara per determinar, que podria ser l’Illa d’Ítaca, segons ha comentat el president del Mercat Cobert de Roses, Santi Buscató.

El futur del mercat implica modernitzar les instal·lacions. «Hi ha gent que preferiria continuar com fins ara, però personalment crec que una cosa nova sempre cridarà més l’atenció, hi haurà una energia renovada i més ganes de seguir treballant, necessitem un nou mercat com a aigua de maig, la imatge que oferim ara és d’una certa deixadesa tot i que s’hi fan millores de manteniment» diu Buscató.

A banda d’això, el mercat ha fet un pas endavant amb la possibilitat de comprar online des de qualsevol punt de l’Alt Empordà. Estarà en funcionament a partir del 10 de desembre i es rebrà la comanda en 24 hores.