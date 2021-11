L'equip de govern (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) ha aprovat inicialment el pressupost de 65 milions d'euros per al 2022 amb el suport anunciat dels tres regidors no adscrits. Els grups de Junts per Figueres i Cs, en canvi, hi ha votat en contra i s'han mostrat crítics amb els comptes. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha defensat els comptes, que ha qualificat "d'expansius" i que posen "els ciutadans al centre". A grans trets, el pressupost preveu destinar 6,8 milions d'euros a inversions, una dada inferior a la de l'actual exercici (13,95% menys) i entre les principals actuacions, contempla millores a l'espai i serveis públics, en equipaments culturals, un pla de xoc per equipaments esportius o la futura escola Carme Guasch.