L'equip de govern de Figueres ha demanat una reunió amb la fiscalia per abordar les possibles "responsabilitats" d'Endesa en els talls de llum al barri del Culubret. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que volen explorar "la possibilitat que insti un delicte contra el dret dels consumidors" per unes interrupcions que els veïns pateixen des de fa més d'una dècada. Paral·lelament, l'Ajuntament ha encarregat un informe per veure els efectes que els talls tenen en la xarxa d'enllumenat públic. "Els tècnics se'ns han queixat que estan fent malbé instal·lacions acabades de muntar i deixant sense llum el carrer", assegura Casellas.

En funció d'això, estudiaran "exercir la demanda que sigui pertinent pels perjudicis que pugui causar a la corporació". En el que portem d'any, ja s'hi ha produït 273 averies. "És una situació en la qual no és pot viure", afirma Casellas.