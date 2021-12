L’equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem, Canviem) ha demanat una reunió amb la fiscalia per abordar les possibles «responsabilitats» d’Endesa en els talls de llum que es produeixen des de fa anys al Culubret. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que volen explorar «la possibilitat que insti un delicte contra el dret dels consumidors» per unes interrupcions que els veïns pateixen des de fa més d’una dècada. Paral·lelament, l’Ajuntament ha encarregat un informe per veure els efectes que els talls tenen en la xarxa d’enllumenat públic. «Els tècnics se’ns han queixat que estan fent malbé instal·lacions acabades de muntar i deixant sense llum el carrer», assegura Casellas.

Casellas va fer l’anunci al torn de precs i preguntes del ple d’aquest dilluns arran d’una petició del regidor no adscrit, Carles Arbolí.

L’edil va emplaçar l’equip de govern a emprendre vies legals per posar fi a una situació que s’ha cronificat al barri i que s’ha convertit «en una autèntica tortura pels veïns».

Fins a cinc talls diaris

El vicealcalde li va respondre que compartia la seva visió sobre el problema i que tenen prevista una reunió amb la fiscal en cap de la fiscalia de Girona a mitjans de mes. «Hi ha dies en què hi ha fins a cinc talls de llum. Imaginin no poder posar una rentadora o dir-li al teu fill que no pot jugar a la play com els altres nens», va remarcar Casellas.

En aquest sentit, va dir que ho han intentat tot i que a través d’Endesa ja no hi veuen recorregut. En el que portem d’any, ja s’hi ha produït 273 averies. «És una situació en la qual no és pot viure», va assegurar.

Durant la seva intervenció, Casellas va admetre que aquesta via no ha tingut èxit a poblacions com Granada o Canyada la Real, a Madrid, però que ho intentarem. «Espero que ens puguin ajudar i es facin càrrec del drama del Culubret», va insistir.

Cultius de marihuana

D’altra banda, va assegurar que la lluita contra els cultius de marihuana s’està resolent «amb cert èxit» perquè s’estan concedint les entrades i registres que es demanen però va insistir que el problema de fons al barri és la «falta d’inversió» de la companyia.

A més, va explicar que arran de la municipalització de l’enllumenat, els tècnics han detectat que els talls de llum que pateix el barri estan fent malbé algunes instal·lacions.

«Hem encarregat un informe, que esperem poder portar a la fiscalia i, pels perjudicis que pugui causar a la corporació, exercirem la demanda que sigui pertinent», va afegir.

La companyia Endesa sempre ha defensat que el motiu de la situació és el frau elèctric i els cultius de marihuana.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en canvi, té clar que Endesa té la responsabilitat de donar el servei als veïns que el paguen. En una recent entrevista a Diari de Girona manifestava de forma clara que «per la no inversió d’Endesa, no tenim llum, perquè cultius de marihuana, una cosa ha quedat clara, n’hi ha a tot arreu».

«És una situació que passa a tost els municipis de Catalunya i és un repte que tenim com a país, però el que si necessitem és que les empreses, els grans oligopolis facin les inversions que toquen», deia Agnès Lladó i afegia que «el problema de la zona nord-oest, que afecta molt pocs veïns, perquè n’hi ha pocs. I què diu Endesa?, com que tinc pocs usuaris, no faig la inversió perquè ells no hi guanyen res». Considera que cal exigir a les empreses que fan les inversions que toquen i al Culubret les línies no són les adequades.