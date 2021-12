Roses ha aprovat el projecte de reforma de l'accés al nucli per l'avinguda de Rhode amb un pressupost de 733.000 euros.

La reforma suposarà l’eixamplament d’un tram de la vorera del costat mar i la reorganització de la circulació i de l’aparcament de vehicles.

L’objectiu és potenciar el passeig dels vianants, incorporant arbrat i nou enllumenat, ordenant la calçada i uniformitzant voreres per millorar la qualitat urbana de l’entrada al municipi.

El tram inclòs en el projecte és la vessant mar entre la rotonda del càmping Joncar Mar i la rotonda de l’oficina de Turisme amb una superfície total de 12.000 m2.

Fins ara aquest tram d’avinguda alterna diferents espais i usos amb un tram de carril bici de doble sentit, franges d’aparcament en bateria i lineal, guals, parades d’autobús i la calçada de circulació de vehicles amb dos carrils d’entrada i un de sortida.

L'Ajuntament pretén homogeneïtzar tota aquesta àrea i dotar d’una major amplada la vorera de costat mar, fent que els carrils centrals de circulació quedin flanquejats per àrees de vianants a ambdós costats (l’adjacent a la Ciutadella, ja existent, i la nova del costat de mar).

La regidora d’Urbanisme de Roses, Sílvia Ripoll destaca que "de les tres propostes presentades per l’equip redactor del projecte, hem optat per l’opció que permet mantenir i optimitzar els diferents usos que té l’avinguda, com ara l’estacionament de vehicles en un sector de la població amb una gran demanda d’aparcament per la seva proximitat al centre i a la platja". D'aquesta manera es dona "continuïtat al carril bici amb un recorregut segur per als ciclistes sense haver d’ocupar la sortida de vehicles dels nombrosos guals existents al costat de mar de l’avinguda".

El projecte preveu la substitució de l’aparcament en bateria del costat Ciutadella per un aparcament lineal amb capacitat per a 45 places, mentre que el costat mar disposarà de 22 places més.

Es donarà continuïtat al carril bici fins al passeig Marítim a través del carrer Caravel·la Santa Maria i a partir del carrer d’Anselm Turmeda s’adaptarà la geometria dels carrils de circulació per adaptar-los progressivament a la nova vorera projectada, que tindrà una amplada d’entre 1,50 i 3,5 metres, depenent del tram.

Per últim, s'executaran les obres necessàries per a la millora del drenatge per a la recollida d’aigües pluvials, es dotarà d’arbrat i vegetació arbustiva la nova vorera i se substituirà tot l’enllumenat públic del costat mar amb noves columnes cilíndriques i sistemes tipus LED de baix consum.