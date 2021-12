La Jonquera va acollir ahir una segona protesta per reclamar que es mantingui el Parc de Bombers tal com està ara i no es reconverteixi a un parc de bombers voluntaris. La Generalitat per la seva banda ja ha tirat endavant la convocatòria de quinze places de bombers voluntaris.

A mitja tarda es va portar a terme una nova concentració, en aquesta ocasió també amb el suport de l’Associació de Comerciants del Pertús per tal d’insistir a Interior de la necessitat de mantenir un parc professional per la importànci a per a la zona. Els ajuntaments de les poblacions properes i la Jonquera ja van advertir que no pensaven deixra de reclamar la necessitat pel territori, per la situació estratègica d’aquest parc.