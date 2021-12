L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus impulsa un nou segell per reconèixer les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses associades. Es tracta de 'Cuidem Roses', un distintiu que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i que començarà a «caminar» l'any que ve. L'objectiu és que s'hi adhereixi el màxim nombre d'empreses possible i s'implantarà per fases durant els pròxims tres anys. Per obtenir-lo, caldrà complir 120 requisits i es faran avaluacions periòdiques per acreditar que aquells que s'hi vulguin adherir estan treballant per aconseguir-los. Els requisits inclouen el compromís de tenir un model de gestió sostenible des del punt de vista econòmic i amb el desenvolupament econòmic del municipi i la comarca.

També calen mesures de conciliació, potenciar la formació dels treballadors, fomentar els contractes de pràctiques o una participació activa a l'entorn social i cultural del municipi, entre d'altres. «Es tracta també de crear una cultura de la sostenibilitat i de conscienciar tant als equips perquè s'hi impliquin com d'educar als clients fent-los recomanacions, per exemple, per reciclar millor o tenir cura de l'entorn», explica Violant Blanco, consultora pel desenvolupament i la gestió del turisme a Criteris, encarregada del projecte. «El segell és un repte exigent, però assumible que ens situa en la direcció cap a sostenibilitat real i efectiva», remarca el president de l'associació, Miquel Gotanegra. Valor afegit de la destinació El nou segell se suma a la posada en marxa del distintiu 'Roses et cuida', que busca generar confiança entre els clients durant la pandèmia i que a hores d'ara ja té una seixantena d'empreses adherides. L'entitat també va crear el segell "Gastronomia d'Origen", que compta amb 34 restaurants adherits i que té com a objectiu potenciar els productes de proximitat.