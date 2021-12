El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va ressaltar ahir la importància de la cooperació transfronterera en la prevenció i extinció d’incendis a banda i banda dels Pirineus tenint en compte que es tracta d’una zona «especialment vulnerable». El conseller, però, va evitar referir-se a la polèmica reconversió del parc de la Jonquera en un parc de voluntaris, on aquesta setmana hi ha hagut a segona concentració reclamant que es mantingui.

Durant l’acte de cloenda del projecte Cooperem a Perpinyà, Elena va destacar ahir «l’aliança» entre administracions en un «treball en equip» per protegir un espai amb una «gran riquesa natural», però també amb molts «riscos».

El conseller va començar la seva intervenció assegurant que aquest ha estat un dels estius més complicats dels darrers anys i va celebrar la tasca dels equips d’emergències per haver-ne «evitat molts i molt greus». En aquest sentit,va posar en valor projectes com aquest, en el qual les administracions treballen de la mà en una estratègia comuna.

«Durant els tres anys que ha durat el projecte, ha servit per teixir una aliança davant de les emergències i per cooperar en la gestió operativa d’emergències i prevenció d’incendis en una zona vulnerable», va assegurar Elena.

El conseller va dir que es tracta d’una extensió amb una gran «riquesa natural», però amb molts «riscos». «Per les hectàrees de terreny, el vent, el clima, l’emergència climàtica, però també perquè som una zona turística i de pas de mercaderies». Tot això, va afegir, és un «conglomerat» que la fa especialment delicada.

Elena també va assegurar que «segurament la pressió pel treball coordinat» ha sorgit de les «experiències viscudes i d’aprendre del passat», en relació als grans incendis que ha viscut l’Empordà. «Ens ha ajudat a entendre que hem de col·laborar per donar una resposta ràpida i per reduir el risc», va remarcar. «Hem de donar-li continuïtat», va concloure.

El conseller, però, va evitar fer referència a la polèmica per la reconversió del parc de Bombers de la Jonquera en un parc de voluntàris. La situació ha provocat la indignació dels municipis de la zona i diverses concentracions per reclamar que es reconsideri la posició. Mentrestant, el departament ha obert la convocatòria de places per als voluntaris.

En marxa des de fa tres anys

El projecte Cooperem va començar a caminar a principis del 2018 i es va tancar aquest dijous amb un pressupost total de 2,5 milions d’euros, 1,6 dels quals aportats a través del fons Feder.