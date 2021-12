L’opció de traslladar l’estació de tren convencional de Figueres a Vilafant, amb la del TAV, tal com està contemplat en l’aprovació inicial del pla d’ordenació urbana municipal (POUM) i que ha rebut 250.000 euros del pressupost de l’Estat, continua generant rebuig, amb cada cop més entitats que defensen que cal mantenir aquesta infraestructura al centre la ciutat. L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) ha estat la última a sumar-se a la petició perquè l’estació es mantingui al centre de la ciutat, tal com demanen el Col·legi d’Arquitectes i la Iaeden. Des de l’entitat defensen que l’actual model és més sostenible i aposten per un soterrament «en trinxera», és a dir, amb la via a un nivell inferior que el carrer però cobrint només els passos a nivell.

En primer lloc, des de Promoció del Transport Públic consideren «inadmissible» la previsió de trasllat, perquè ho qualifiquen com «una agressió contra el model de transport que més aporta a la mobilitat sostenible» i té «un menor impacte ambiental». En aquest sentit, recorden que un 60% dels usuaris de l’estació urbana hi accedeixen a peu, de manera que, si es trasllada, «no els resultarà tan atractiu haver d’agafar un autobús d’enllaç». A més, diuen que una estació al centre permet un accés «còmode amb origen o destí a les de les poblacions més properes». Això, tal com ha defensat també el Col·legi d’Arquitectes, contribueix a la dinamització econòmica de la ciutat i a la vertebració del territori.

També apunten, en segon lloc, que traslladar l’estació a Vilafant «obliga a construir una nova variant que inclou un túnel a la zona del Castell, un viaducte per salvar el desnivell amb la zona agrícola i diverses obres de fàbrica per superar diverses carreteres i travessar zones inundables». A més, afegeixen que s’haurà d’ampliar l’estació de Vilafant per acollir les circulacions de la línia de Portbou i els estacionaments i les rotacions de material que ara es fan a l’estació urbana de Figueres.

Tot i això, en el que sí que coincideixen totes les parts és que cal eliminar la barrera de les vies i els passos a nivell. Per això, Promoció del Transport Públic, el Col·legi d’Arquitectes i Iaeden aposten pel soterrament o el soterrament «en trinxera».

La PTP, igual que les altres entitats, apunta que aquesta opció tindria menys impacte ambiental i paisatgístic. Tot i això, adverteix que hi ha més elements a tenir en compte a l’hora de plantejar traslladar l’estació. En aquest sentit, assenyalen que tots els antecedents d’estacions cèntriques a la perifèria han comportat «una pèrdua molt significativa de viatgers». Per exemple, expliquen que Gijón va perdre un milió de passatgers l’any o que Salou va passar de 600.000 a 123.000. Aquest debat ja es va posar sobre la taula en el moment que es plantejava l’estació del TAV a ponent de la ciutat. «Trasllats d’aquests tipus són una absoluta anomalia en l’àmbit europeu, on el que s’intenta és precisament acostar el tren al centre de les ciutats», apunten des de l’associació.

La defensa de l’estació del centre de Figueres ha sorgit arran de l’aprovació inicial POUM, al juliol. L’avanç del pla preveia el soterrament en trinxera de la línia i mantenir l’estació al centre. Però al POUM aprovat, en canvi, contempla la reserva de terreny per al bypass ferroviari aprovat pel ministeri de Foment que preveu una estació al nord de la ciutat. També inclou la supressió de les vies del tren al centre per si finalment s’acaba duent a terme.

Disposats a accions legals

La PTP ja va donar suport a les al·legacions presentades per la Iaeden en la fase inicial de la tramitació del POUM i ara adverteixen que emprendran «totes les accions legals» al seu abast en el tràmit d’aprovació definitiva per impedir que es faci realitat un projecte que comporta «una pèrdua de connectivitat ferroviària», i treballarà amb els grups i entitats del territori per tal d’impulsar una resposta social «contra aquesta proposta regressiva».

Iaeden recordava dijous que fa més de quinze anys que estan defensant «l’alternativa del soterrament i la necessitat de preservar i potenciar la línia de Portbou».

Mentrestant, la delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes acull una exposició sobre el POUM i ha generat debat sobre el document, tot defensant que és «vital» mantenir l’estació al centre.