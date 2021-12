Una família de Bàscara (Alt Empordà) ha patit una intoxicació per monòxid de carboni per la mala combustió d'una barbacoa amb què s'escalfaven a casa seva. Segons els Bombers de la Generalitat, l'avís de la incidència s'ha rebut a les 03.06 hores de la matinada d'aquest diumenge en un habitatge situat al quilòmetre 1 de la GI-544. Els afectats han trucat al telèfon d'emergències 112 i han avisat que es trobaven malament. Dues dotacions dels Bombers han detectat altres concentracions de CO, han desallotjat la casa i han ventilat totes les estances. Els afectats –dos adults i tres menors de 6, 7 i 12 anys- han estat evacuats menys greus pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós.