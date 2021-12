El Grup Escudero preveu inaugurar l'ampliació de l'Outlet de la Jonquera la primavera del 2023. Així ho ha anunciat el seu president, Antoni Escudero, en declaracions a l'ACN que ha explicat que les obres van a bon ritme, que estan a punt d'acabar els fonaments del futur edifici i, ja que tenen diversos operadors interessats a instal·lar-s'hi. Les obres van començar a finals de l'any passat i continuen centrades en els fonaments i d'adequació de l'aparcament soterrani del futur centre. S'hi preveu una inversió d'uns 40 milions d'euros i doblar l'actual superfície de l'espai comercial. Els treballs d'ampliació d'aquest gran centre comercial van començar a finals de l'any passat. Des d'aleshores, les màquines excavadores han tret tones i tones de roca del subsòl per fer els fonaments i preparar l'espai per a un gran aparcament soterrani. Un any després, Escudero assegura que aquesta fase està pràcticament enllestida i que els treballs van a bon ritme.

La inauguració, però, no està prevista fins a la primavera de l'any 2023. «No podem fer una altra cosa, la situació està molt aturada i no és que nosaltres no puguem assumir-ho, però és una superfície molt gran i hi ha grans operadors interessants. Per tant, hi ha d'haver alegria perquè vinguin», remarca Escudero. El grup empresarial va anunciar a finals de maig del 2018 que invertiria prop de 40 milions d'euros per ampliar les actuals instal·lacions i doblar-ne la superfície fins a arribar als 100.000 metres quadrats. El Gran Jonquera Outlet & Shopping va obrir portes l'any 2013 amb una inversió de 35 milions d'euros, 50.000 metres quadrats i una ocupació del 75% de la superfície comercial. La inauguració va comptar amb la presència de l'aleshores conseller d'Empresa, Felip Puig i l'expresident del Congrés, José Bono, amic de la família Escudero.