L'Ajuntament de Figueres crearà una comunitat energètica amb plaques solars a l'escola Pous i Pagès per abastir el barri del Culubret. L'equip de govern ha previst una partida de 100.000 euros als pressupostos del 2022 per tirar endavant la iniciativa, que busca també pal·liar en part els efectes dels talls de llum constants que viuen els veïns de la zona des de fa més d'una dècada. L'alcaldessa, Agnès Lladó, explica que aquesta és una de les comunitats previstes al Pla de Transició Energètica –també se'n farà una altra a la plaça Catalunya-. «El sistema donaria energia als veïns que estan patint aquesta situació per una manca d'inversió reiterada per part de la companyia», remarca Lladó.

L'escola Pous i Pagès acollirà una instal·lació amb panells solars per crear una comunitat energètica al barri del Culubret. El projecte, previst al pressupost de l'any que ve, preveu una inversió de 109.000 euros per a 277 panells solars amb una potència de 99,72 kWp i que podrien generar una energia anual de 135.266 kWh, amb un estalvi de 23.786 euros l'any. El sistema permetia un potencial de 133 llars de l'entorn. Lladó assegura que s'ha escollit aquest barri per implantar una de les primeres comunitats energètiques previstes a la ciutat. «Dotaria d'energia els veïns que estan patint talls de llum», remarca l'alcaldessa. Ara caldrà estudiar quines són les llars són les més afectades i l'energia generada repartir-la a parts iguals. Aquesta és una de les vies que treballa l'Ajuntament per intentar «compensar» un perjudici que s'arrossega des de fa anys. També s'està treballant en un programa d'ajuts a la compra de generadors per als afectats. L'equip de govern va pressupostar una partida de 60.000 euros per subvencionar-ho. La fiscalia i la via judicial Paral·lelament, tenen prevista una reunió amb la fiscalia de Girona per abordar la problemàtica i estudiar si es poden exigir responsabilitats a la companyia elèctrica. Al darrer ple, el regidor de Seguretat, Pere Casellas, va explicar que l'Ajuntament també ha encarregat un informe per determinar les afectacions que els talls estan provocant a la xarxa pública i exigir responsabilitats.