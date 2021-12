L’Escala es prepara per a la museïtzació del Clos del Pastor, la casa Víctor Català, després que la setmana passada acabessin els treballs per condicionar l’edifici com a espai cultural i patrimonial. S’hi espera poder visitar el fons de l’escriptora i quadres que va pintar. L’objectiu és que aquest espai sigui visitable dins el primer semestre de l’any vinent.

Els treballs que s’han portat a terme en els darrers dos mesos han permès dotar l’edifici de la climatització necessària per tal de museitzar-lo i conservar en les millors condicions part del fons personal de Víctor Català.

A més, s’ha adequat un espai com a lavabo i un altre com a magatzem, a les sales que hi ha sota les escales del jardí, i s’han recuperat les peces de coronament malmeses del mur exterior.

Aquesta actuació ha suposat una inversió d’uns 50.000 euros, la meitat dels quals estan subvencionats pel Pla de Monuments de la Diputació de Girona.

Després d’aquests treballs, ha informat l’Ajuntament, es podrà museitzar l’espai, per tal de convertir-se en un nou punt dels Espais Víctor Català, que completen l’Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala i l’ermita de Santa Reparada de Cinc Claus. En aquest punt està previst que s’hi puguin veure quadres fets per Caterina Albert, així com part dels llibres del seu fons. També està previst que hi hagi un audiovisual sobre la seva història.

L’Ajuntament de l’Escala va comprar per 375.000 euros la finca del museu-arxiu del Clos del Pastor i el nebot, Lluís Albert, va fer donació gratuïta de tot l’important fons personal, que inclou nombroses obres, entre elles els manuscrits. També hi ha dibuixos, pintures, escultures, primeres edicions, fotografies familiars, figures de fang i guix o peces arqueològiques.

Divulgació de l’obra

Amb la compra, l’Ajuntament assumia el museu arxiu per tal de fer divulgació de l’obra. L’acte de signatura del conveni es va celebrar amb la presència de familiars, de personalitats diverses del món de la cultura i del món polític.

Amb el conveni el marmessor i nebot de l’escriptora,el desaparegut, Lluís Albert, va destacar que era «una data transcendental», que permetia culminar tota una vida dedicada a preservar l’herència de Víctor Català. Albert va recordar que, després que la seva «tieta» morís sense anar al notari, la família es va posar d’acord perquè el repartiment de l’herència no estronqués el seu llegat.

La casa està situada al número 12 del passeig Lluís Albert. La casa va ser lliurada a Víctor Català en reconeixement a la seva activitat literària. Està protegida com a Bé Cultural d’Interès Local.