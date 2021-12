La policia de duanes francesa ha intervingut més de mitja tona de marihuana oculta en un camió que circulava per l’autopista al Pertús. Els agents van detenir el camioner, un ciutadà polonès que procedia de Màlaga i es dirigia al nord d’Europa, concretament a Alemanya i Holanda.

A dins del tràiler hi portava mobles i un dipòsit de pasteurització segellat per plaques metàl·liques, situat a la part posterior del remolc, que va intrigar el funcionaris de duanes. Aquí és on hi havia la droga.

Això va succeir el vespre de l’1 de novembre, quan la brigada de duanes del Pertús va fer aturar el camió que entrava a França per l’autopista A9. Els agents van identificar el conductor -un ciutadà polonès- i posteriorment van procedir a escorcollar el vehicle pesant.

De seguida, els agents van sospitar del dipòsit de pasteurització que hi havia a dins de la zona de càrrega del camió. Estava precintat amb plaques de ferro i per obrir-lo van haver d’utilitzar diverses eines. Un cop aconesguit, va arribar la sorpresa: van trobar-hi diverses bosses al buit que contenien marihuana.

Valorat en 900.000 euros

Aquesta droga, els agents de duanes van comprovar que era cannabis i que pesava un total 509 quilos. Aquesta quantitat d’estupefaent està valorada en el mercat negre a França en 890.975 euros, segons informa la policia.

Per la seva banda, el conductor va passar a disposició del jutge el divendres 26 de novembre i va quedar en llibertat amb càrrecs però va ser condemnat a una multa duanera de 800.000 euros.

Des de principis d’any, la policia de duana de Perpinyà ha comissat 12,2 tones de marihuana. Molts dels quilos de droga s’intervenen a la zona frontera entre Espanya i França.

Molt sovint, tant en una banda com a l’altra de la frontera, els cossos policials no paren de descobrir droga no només en camions sinó també de particulars que sovint compren la droga a Espanya i la porten cap a França.