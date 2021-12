Els veïns de la Jonquera es van concentrar ahir de nou per demanar que el Parc de Bombers es mantingui com fins ara i no es reconverteixi en un parc de voluntaris com té previst la Generalitat.

Per tercera setmana es van concentrar davant l’equipament, en aquesta ocasió amb la presència dels Tambors de l’Albera. També s‘ha iniciat una recollida de signatures.