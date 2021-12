Emarç de 2019, l’Ajuntament de Vilafant aprova inicialment -avui encara no està aprovat definitivament- un nou POUM que preveu, com als anys 90, un seguit de variants que envolten el nucli antic i alhora promou la mobilitat privada i aprofundeix l’extensificació del poble.

En la foscor dels temps, Ajuntament i Diputació de Girona concreten en privat el primer tram d’aquesta variant caduca, la GIP-5129, des de Borrassà. No els cal entrar en les motivacions més profundes d’aquesta urgència i tipologia de projecte, però sí bastir un argumentari que ho justifiqui: ACA ens obliga a treure el gual del Manol ; si hi ha algun mort al gual serà culpa de tots; el projecte està pactat amb el territori (els ajuntaments hi estan d’acord).

Una variant, amb un pont de 110m a 9 m d’alçada xerracant el riu Manol, necessita tràmits ambientals. L’organisme que ho determina és l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat (OTAA). Però va considerar que no calia fer el tràmit. Assumia que el projecte era un condicionament de la carretera i no una variant. Això és crucial! ja que si és una variant s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. Segurament, l’argumentari de la diputació va pesar molt i els tècnics de l’OTAA van sucumbir-hi. S’intueix una manifesta mala fe, en actuar d’amagatotis i voler confondre la gent parlant de «millora de la carretera» quan no és així. A partir d’aquí comença tot un seguit d’al·legacions i recursos al projecte que, a més de les propietàries, mobilitza la societat civil i també la Diputació, aquesta rebutjant-los.

En paral·lel, s’estableixen converses amb l’ajuntament, l’alcaldessa manifesta que no estava al cas del projecte; que havia estat una proposta de la Diputació, i quan es parla amb el diputat d’infraestructures acaba dient el contrari. També, torna a aparèixer l’argumentari abans esmentat per culpabilitzar dels possibles morts als «inconscients» que volen aturar una obra que pot salvar vides.

Al setembre, el ple aprova una moció, amb l’oposició única de l’equip de govern, per aturar el projecte i estudiar alternatives. Continuen les expropiacions a les propietàries que per defensar-se presenten un recurs contenciós, i inicien la recollida de signatures en contra del projecte i ja n’hi ha més de 700.

Després d’aquests despropòsits, als ciutadans només ens resta demanar responsabilitats. Com pot ser que la Diputació, després de rebre aquesta oposició frontal segueixi el tràmit? Imaginem que es fa l’obra i d’aquí a un any la justícia dona la raó als propietaris i demana l’enderroc. Qui assumirà els 3M€ de la construcció? i l’enderroc? Potser l’alcaldessa, que s’oposa a la voluntat majoritària del Ple de Vilafant d’aturar el projecte?

En un país normal, un pont de la vergonya, una variant de la ignomínia i una actuació política partidista fins a l’extenuació es pagarien amb la dimissió immediata dels seus promotors.