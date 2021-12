Desenes de veïns de Vilafant (Alt Empordà) s'han manifestat en contra de la variant que l'Ajuntament ha projectat i que inclou un pont de 120 metres de llarg a sobre del riu Manol. Des de la plataforma contrària carreguen contra el consistori per "haver tirat pel dret" sense fer cas de la moció que es va aprovar al ple on s'instava a l'Ajuntament a aturar el projecte. A més, recorden que no hi ha un informe d'impacte mediambiental i consideren que és una obra "faraònica" que no necessita el territori. L'Oriol Quintana és un dels afectats. La variant li passa per la seva finca i recorda que Vilafant "ja té moltes infraestructures". "Tenim la MAT, l'N-260, l'AVE i l'autopista. Ara ens volen posar aquesta carretera. No ho entenem", assenyala.

Ni la fred ni el fort vent que ha bufat aquest dissabte al matí a l'Alt Empordà han aturat els veïns de Vilafant contraris al projecte de l'Ajuntament i la Diputació de Girona, que contempla una variant que connecti amb Borrassà. L'objectiu és alleugerir un trànsit de vehicles que, assegura la plataforma en contra de l'obra, "no existeix". A més, el membre de 'No a la variant de Vilafant' Jordi Puig lamenta l'actitud de les dues institucions i especialment la de l'Ajuntament que "hauria d'estar al costat del ciutadà". Puig denuncia que en una moció proposada pel grup d'Esquerra Republicana, el ple va aprovar que l'Ajuntament instés la Diputació a aturar el projecte i "buscar alternatives a una proposta faraònica". "Hi ha un acord de ple que no s'està aplicant i estan tirant pel dret, per això la manifestació és l'única opció que ens queda perquè l'Ajuntament s'ho repensi", explica. 833 signatures De fet, aquest divendres els promotors de la plataforma van entregar 833 signatures a l'Ajuntament per tal que aturés el projecte. I és que una de obres previstes és la construcció d'un pont de 120 metres de llarg que creua el riu Manol. Tot això, expliquen, sense cap informe d'impacte ambiental que avali la variant. Per aquest motiu, la marxa ha comptat amb la presència de la Iaeden Salvem l'Empordà que ha advertit dels problemes "greus" que suposaria tirar endavant el traçat. El portaveu de la Iaeden, Lluís Banejam, assegura que hi hauria dos impactes concrets, un sobre sòl agrícola i l'altre sobre espai fluvial "molt característic" de la zona de l'Alt Empordà. Que "almenys" es tramiti bé Una de les persones afectades per la construcció d'aquesta variant és l'Oriol Quintana. El traçat previst passa pel mig de la seva finca i per això ha anat a la manifestació. Considera que es tracta d'una infraestructura "innecessària" i que s'afegeix a les moltes que ja hi ha. "Per aquí ens passa l'N-260, ens passa l'autopista, l'AVE i la MAT. Ara, a més ens volen posar aquesta carretera amb l'excusa que hi ha 1.000 cotxes diaris, cosa que és mentida. Aquí ja hi ha massa infraestructures", lamenta l'Oriol. La manifestació, que ha comptat també amb el suport d'Unió de Pagesos, ha recorregut el centre de Vilafant, per l'N-260 i ha acabat al davant de l'Ajuntament on els contraris a l'obra han llegit un manifest amb els tractors al costat. Des de la plataforma han assegurat que seguiran lluitant per tal d'evitar que es faci la variant de Vilafant i han recordat que la pressió veïnal va aturar un aeròdrom a Peralada la setmana passada.