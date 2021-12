Turisme de Roses vol potenciar les estades cicloturistes i entre altres accions ha editat una nova guia de sereis, Ride Roses. Es tracta d’un catàleg amb tota la informació sobre allotjaments amb sereis per a ciclistes, tallers de reparació o lloguer de material, entre altres serveis.

L’objectiu d’aquesta i altres actuacions és que els amants de la bicicleta, siguin amateurs o professionals, disposin de tota la informació i vulguin viure l’expierència a Roses. Turisme de Roses emprarà el nou material editat per presentar el producte cicloturístic de Roses a clubs, agències de viatges i tour operadors especialitzats en fires i a través d’agendes comercials, així com en accions promocionals com famtrips, blogtrips i presstrips. També en faran ús d’aquest catàleg el Club de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, del qual Roses és membre, Empordà Turisme i l’Agència Catalana de Turisme, amb la qual Roses es troba en tràmits per obtenir el segell Cicloturisme a Catalunya.