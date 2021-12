Una persona va morir ahir en un accident de trànsit a l’N-260 a l’altura de Pedret i Marzà, segons va informar el Servei Català del Trànsit. Per causes que s’estan investigant, un turisme on viatjaven quatre homes va sortir de la via i va bolcar lateralment en un canal amb escassa profunditat d’aigua. Un dels passatgers que anaven a la part posterior va perdre la vida. El conductor, que va sortit il·lès, va donar positiu en la prova d’alcoholèmia. Els Mossos el van detinir acusat d’homicidi imprudent i per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els altres dos ocupants van quedar ferits greus i van estar traslladats a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

El detingut és un home de 32 anys, veí de Portbou i que va donar positiu en la prova d’alcoholèmia, amb un resultat de 0,78 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat. El conductor va passar a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Pel que fa a la víctima mortal, es tracta d’un home de 41 anys, també veí de Portbou. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís poc minuts abans de les set del matí. Fins al lloc del sinistre s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers que van fer les tasques d’excarceració, i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques, a més de l’equip de suport psicològic. En el punt de l’accident, un dels carrils va quedar tallat fins a les deu del matí. Un cop reactivada, la circulació va quedar totalment normalitzada. Amb aquesta, la xifra de víctimes mortals en accidents de trànsit a les carreteres catalanes durant el 2021 s’enfila a 125, el que significa un total de 34 menys que el 2020.