Desenes de veïns de Vilafant es van manifestar ahir al matí en contra de la «variant»que hi ha projectada al municipi i que inclou un pont de 120 metres de llarg a sobre del riu Manol. Des de la plataforma contrària carreguen contra el consistori per «haver tirat pel dret» sense fer cas de la moció que es va aprovar al ple on s’instava a l’Ajuntament a aturar el projecte. A més, recorden que no hi ha un informe d’impacte mediambiental i consideren que és una obra «faraònica» que no necessita el territori. L’Oriol Quintana és un dels afectats. La variant li passa per la seva finca i recorda que Vilafant «ja tenim la MAT, l’N-260, l’AVE i l’autopista. Ara ens volen posar aquesta carretera. No ho entenem», assenyala.

Ni la fred ni el fort vent que va bufar ahir al matí a l’Alt Empordà van aturar els veïns de Vilafant contraris al projecte. L’objectiu és alleugerir un trànsit de vehicles que, segons la plataforma contrària a l’obra, «no existeix». A més, un dels membres de No a la variant de Vilafant, Jordi Puig, lamentava l’actitud de de la Diputació i especialment la de l’Ajuntament, que «hauria d’estar al costat del ciutadà». De fet, divendres passat els promotors de la plataforma van entregar 833 signatures a l’Ajuntament per tal que aturés el projecte. I és que una de les obres previstes és la construcció d’un pont de 120 metres de llarg que creua el riu Manol. Tot això, expliquen, sense cap informe d’impacte ambiental que avali la variant. Per aquest motiu, la marxa va comptar amb el suport de la Iaeden -Salvem l’Empordà, que va advertir dels problemes «greus» que suposaria tirar endavant el traçat. El portaveu de la Iaeden, Lluís Banejam, va assegurar que hi hauria dos impactes concrets, un sobre sòl agrícola i l’altre sobre espai fluvial «molt característic» de la zona de l’Alt Empordà.