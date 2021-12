La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir dissabte dos joves a la plaça Josep Pla que van agredir al cotxe patrulla després que se’ls cridés l’atenció perquè feien soroll. Els agents van rebre l’avís que un grup estava causant molèsties i consumint begudes alcohòliques a la via pública. Quan va arribar al lloc els fets, un dels joves va agredir el cotxe patrulla i no va voler ser identificat. Els agents van demanar reforços i, finalment, es van detenir dos joves per resistir-se a l’autoritat.