L’Ajuntament de Figueres farà arribar a la Fiscalia un dossier històric complet sobre els talls de llum que pateixen al sector Oest de la ciutat i que servirà per saber si es poden formular accions o no contra la companyia per les afectacions als consumidors des de fa més d’una dècada. El dossier també contindrà les afectacions a l’enllumenat públic.

