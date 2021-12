L’Audiència de Girona ha absolt un home acusat de maltractar, vexar, insultar i agredir sexualment la seva parella entre 2017 i 2018 a Roses. I ho ha fet perquè no s’ha investigat prou el cas.

La sentència de la secció quarta assenyala el jutge instructor del jutjat d’Instrucció 7 de Figueres i les acusacions, a qui fa responsables de no buscar proves contra l’acusat, ja que tot i demanar-li 18 anys de presó «no han fet cap mena d’investigació i han obligat la denunciant a anar a un judici carregant sobre ella l’única prova de la tesi acusatòria», retreu.

L’acusat s’enfrontava a 18 anys de presó per uns fets que segons la víctima van començar a tenir lloc el tercer dia de relació, quan el processat li hauria pegat per primera vegada. A partir d’aquí va descriure un clima de violència i control que va dur-la a l’extrem de pensar en el suïcidi.

La víctima va explicar que va deixar la relació al cap de tres mesos i que va denunciar-lo, però que va retirar la denúncia perquè «n’estava molt d’ell i no aconseguia deixar-lo». També va dir que tenia el cos «ple de blaus» i que va ser atesa al CAP, on va explicar els fets a una infermera. Tot això, però, no s’ha pogut demostrar perquè ni el jutge instructor ni les acusacions «han demanat cap diligència per comprovar-ho», carrega la sentència. Així doncs, durant el judici només hi havia la declaració de la víctima, una testifical que mai va veure els fets i l’informe dels psicòlegs. La declaració de la víctima va ser «creïble», però que això no pot significar automàticament una sentència condemnatòria, recorda el tribunal.

La importància de la instrucció

En casos de delictes sexuals és habitual que no hi hagi testimonis dels fets denunciats, i que la víctima sigui molts cops l’única prova de càrrec. Però això no és motiu, subratlla la sentència, perquè durant la instrucció no es busquin altres proves que puguin corroborar els fets, com ara «si la víctima va estar atesa per un metge, si ho va explicar a algú, si hi ha missatges de mòbil o trucades, si el seu rendiment laboral ha baixat arran dels fets...». El tribunal deixa clar que la instrucció d’un cas no és un «simple tràmit» i que «sempre» hi ha fils d’investigació que es poden estirar: «no esgotar totes les vies d’investigació converteix l’instructor en un simple tramitador que no realitza la funció que la llei li encarrega», retreu, i conclou que «la Sala vol fer palès el seu descontentament amb la superficial instrucció del procediment, que ha conduït a l’escassa prova practicada al judici, malgrat que les penes sol·licitades arriben als 18 anys de presó».