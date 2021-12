La CUP "aprova" la feina feta per Guanyem Figueres al govern de Figueres, la coalició amb qui va concórrer a les últimes eleccions, però diu que a l'equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) li falta "concretar el model de ciutat". Aquesta és la valoració que ha fet la formació independentista en un debat intern per valorar l'aposta que van fer en els anteriors comicis –on van treure un regidor- i ja posen la mirada en els del 2023, on s'han marcat com a objectiu "consolidar el canvi de rumb que ha iniciat la ciutat".

Des de la formació, consideren que s'ha començat un canvi en les polítiques de fons però que cal aprofundir-hi i assenyalen "mancances" en el model de ciutat a mig i llarg termini. En aquest sentit, diuen que el govern quadripartit ha engegat un "gir" però reconeixen que no sempre estan d'acord amb decisions que es prenen. "L'aritmètica els ha obligat a treballar plegats per redreçar la dinàmica negativa que portava la ciutat", asseguren en un comunicat. Sobre això, afirmen que es van trobar un ajuntament "buit de contingut" i on les diferents àrees només feien funcions per mantenir el dia a dia però sense cap projecte de futur. Amb tot, la CUP "aprofundir en les polítiques d'esquerres" i millorar els resultats electorals per assumir responsabilitats en àrees capdals com Educació, Joventut, Cultura, Serveis Socials i Seguretat. Per això, treballen per configurar una candidatura que "no només tingui un perfil polític clar sobre el model de ciutat, sinó que alhora tingui un perfil tècnic, amb experiència formativa i professional". De moment, no donen noms de les persones que l'encapçalaran ni si repetiran la fórmula de Guanyem però avancen que ja han començat converses amb l'equip liderat per José Castellón, únic regidor de la formació i responsable de les àrees de Serveis Comunitaris, Habitatge i Foment de la Participació.