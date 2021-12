L’Ajuntament de Figueres farà arribar a la Fiscalia un dossier històric complet sobre els talls de llum que pateixen al sector Oest de la ciutat i que servirà per saber si es poden formular accions o no contra la companyia per les afectacions als consumidors des de fa més d’una dècada. El dossier també contindrà les afectacions a l’enllumenat públic.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas s’ha reunit amb les Fiscals en cap de Girona i Figueres a la seu de la Fiscalia provincial a Girona per tractar la problemàtica dels talls de llum al barri del Culubret, que venen succeint-se des de fa 11 anys. L’objectiu del govern és posar en coneixement els fets relacionats amb la problemàtica que genera «la insuficient actuació de la companyia Endesa al barri» en aquests anys, per si aquests poguessin ser constitutius de delictes contra els consumidors, el benestar o qualsevol altre que la fiscalia pugui considerar. El vicealcalde va explicar que «amb aquesta reunió estem recorrent a la Fiscalia perquè l’acció d’Endesa pot tenir repercussions judicials, i si és així, actuarem en conseqüència». En aquest sentit va afegir que «des del govern farem tot el que estigui en les nostres mans per acabar amb els talls de llum al Culubret». La reunió va concloures amb l’acord que l’Ajuntament els farà arribar el dossier complet i que per part de Fiscalia s’estudiarà. Els veïns pateixen talls de llum periòdicament des de fa anys. La companyia ho atribueix al frau elèctric i als cultius de marihuana, però el govern insisteix que s’ha de donar el servei, que les línies no s’han renovat adequadament i que la situació s’ha de resoldre.