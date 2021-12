Un nou dispositiu contra el frau elèctric al barri de Sant Joan de Figueres ha localitzat 57 connexions il·legals.

S'han inspeccionat unes 120 instal·lacions d'habitatges del barri, segons informa la Guàrdia Urbana.

El dispositiu realitzat aquest matí al cor del barri de la zona Oest de Figueres i ha comptat amb participació dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Figures i tècnics de la companyia Endesa.

Aquest és l'enèsim dispositiu a aquesta àrea de la ciutat. Un tipus d'operatiu que es van repetint per acabar amb els talls de llum i els cultius de marihuana en habitatges de la zona, com ha anunciat en diverses ocasions el consistori.

Aquest dimarts precisament, l'ajuntament de Figueres va anunciar que farà arribar a la Fiscalia un dossier històric complet sobre els talls de llum que pateixen al sector Oest de la ciutat i que servirà per saber si es poden formular accions o no contra la companyia per les afectacions als consumidors des de fa més d’una dècada.