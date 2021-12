La CUP «aprova» la feina feta per Guanyem Figueres al govern de la ciutat, la coalició amb qui va concórrer a les últimes eleccions, però diu que a l’equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) li falta «concretar el model de ciutat». Aquesta és la valoració que ha fet la formació independentista en un debat intern per valorar l’aposta que van fer en els anteriors comicis –on van treure un regidor- i ja posen la mirada en els del 2023, on s’han marcat com a objectiu «consolidar el canvi de rumb que ha iniciat la ciutat».

Des de la formació, consideren que s’ha començat a canviar en les polítiques de fons però que cal aprofundir-hi i assenyalen «mancances» en el model de ciutat a mig i llarg termini.